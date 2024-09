Estradas da Madeira com muito movimento nesta terça-feira

A estradas da Madeira registam muito movimento na manhã desta terça-feira.

À semelhança de ontem, na Via Rápida, a Cancela volta a registar muito trânsito sem, no entanto, se verificar congestionamentos ou acidentes. É no Nó do Pinheiro grande, onde é notório mais veículos circular.

Outra zona onde se verifica muito movimento é em Santo António, nomeadamente no Nó Saída Oeste.

Na Ponte do Ribeiro Seco, ainda que sem congestionamentos, é importante circular com precaução, uma vez que se regista algum trânsito naquela zona.

Para já, estas são as zonas 'vermelhas'.

Relativamente à baixa do Funchal, não há registo de congestionamentos, estando o trânsito a fluir sem complicações. No entanto, é na Avenida do Infante, Avenida do Mar e Rua 5 de Outubro, onde se verifica um grande número de veículos a circular.