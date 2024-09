Previsão de nuvens para este sábado

As previsões meteorológicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para este sábado, 14 de Setembro, ditam períodos de céu muito nublado, apresentando-se geralmente pouco nublado nas vertentes sul da ilha da Madeira.

Há a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos na vertente Norte e terras altas da Madeira até ao início da manhã. O vento vai soprar fraco a moderado, até aos 30 Km/h, de Nordeste, soprando por vezes forte, até aos 40Km/h, nos extremos Leste e Oeste e nas terras altas.

Os termómetros apontam máximas de 27°C no Funchal e 25°C no Porto Santo. Já as mínimas ficar-se-ão pelos 21°C. Funchal que contará com céu geralmente pouco nublado e vento fraco, inferior a 15 Km/h.

Em relação ao estado do mar, o IPMA prevê ondas de Nordeste com 2 a 2,5 metros na Costa Norte; e ondas inferiores a 1 metro na Costa Sul. A temperatura da água do mar fixar-se-á nos 23/24°C.