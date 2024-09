Docentes do ISAL ministraram duas Aulas Magnas para universidade do Brasil

Docentes do Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) ministraram, recentemente, duas aulas magnas para a Escola Paulista de Ensino Superior de São Paulo, no Brasil. Estas aulas surgiram num âmbito de um protocolo celebrado entre as duas instituições.

Segundo explica nota à imprensa, as aulas debruçaram-se sobre o tema 'Direitos Humanos na Era Digital' e tiveram lugar na Escola Paulista de Ensino Superior de São Paulo. A iniciativa contou com a presença de quatro dezenas de alunos de Direito.

Sancha de Campanella, Vice-Diretora Geral do ISAL, e Diogo Goes, Diretor do Departamento de Ciências Humanas e Sociais da mesma Instituição de Ensino Superior participaram nas mesmas.

O coordenador da linha de investigação em “Compliance, Conformidade e Ferramentas de Controle” do ISAL e também Presidente do Instituto Ibero-Americano de Compliance, Fabrizio Bon Vecchio, proferiu uma aula subordinada às “Novas tecnologias e Trabalho”, no âmbito da linha que coordena.

Sancha de Campanella, Fabrizio Bon Vecchio e Fernanda Feltran, docente na Escola Paulista de Ensino Superior de São Paulo, destacam que esta iniciativa se enquadra nas políticas de internacionalização das instituições e se consubstancia na partilha de conhecimento, investigação e cultura entre as Instituições de Ensino Superior, cuja parceria foi celebrada no passado dia 1 de março.