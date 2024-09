Sporting arranca I Liga com cinco triunfos pela segunda vez no século XXI

O campeão em título Sporting venceu hoje em Arouca por 3-0 e começou, assim, a I Liga portuguesa de futebol 2024/25 com cinco vitórias, registo que, no século XXI, só tinha conseguido em 2017/18.

O líder Sporting manteve hoje o seu trajeto 100% vitorioso, no encontro da quinta jornada. Pedro Gonçalves, aos 24 minutos, o sueco Viktor Gyökeres, aos 73, de grande penalidade, para o seu oitavo tento na prova, e Francisco Trincão, aos 80, apontaram os tentos dos campeões nacionais em título, que estrearam o uruguaio Maximiliano Araújo.

Com o quinto triunfo em cinco jogos, o 'onze' de Rúben Amorim passa a contar 15 pontos, provisoriamente mais seis do que um quarteto, composto por FC Porto, Vitória de Guimarães, Famalicão e Santa Clara.

Há sete anos, sob o comando de Jorge Jesus, presentemente no Al Hilal, a formação 'leonina' ganhou os primeiros seis encontros, 'deslizando' apenas à sétima ronda, na qual empatou a um golo no reduto do Moreirense.

Agora, com Rúben Amorim ao 'leme', o Sporting vai, para já, em cinco triunfos, sendo que o próximo compromisso no campeonato -- depois da estreia de terça-feira na fase de liga da 'Champions' -- é em Alvalade, com o promovido AVS, em 22 de setembro.

Em caso do triunfo, o conjunto 'leonino' iguala os seis a abrir de 2017/18, que, então, foram o melhor registo desde 1993/94, época que, liderado pelo falecido inglês Bobby Robson, também começou o campeonato com seis triunfos.

Para encontrar melhor, é preciso recuar a 1990/91, quando os comandados do brasileiro Marinho Peres ganharam os primeiros 11 encontros, cedendo apenas à 12.ª ronda, na qual empataram a dois golos no reduto do Desportivo de Chaves.

Rúben Amorim está muito longe desse registo, mas já conseguiu o seu melhor em Alvalade à quinta ronda, pois tinha como melhor os quatro triunfos e um empate de 2020/21 e 2023/24, temporadas em que conduziu os 'leões' ao cetro nacional.

Em 2024/25, o Sporting começou com um triunfo por 3-1 na receção ao Rio Ave, depois somou duas goleadas fora, face ao Nacional, por 6-1, e ao Farense, por 5-0, para, à quarta jornada, vencer em casa o FC Porto por 2-0.

Hoje, em Arouca, os 'leões' somaram o quinto triunfo em cinco encontros, com Pedro Gonçalves (24 minutos) a somar o quarto golo na prova, o sueco Viktor Gyökeres (73, de penálti) já o oitavo e Francisco Trincão (80) o oitavo.

Desta forma, o Sporting 'voa' na I Liga portuguesa de futebol com cinco vitórias em cinco jogos, conseguidos com 19 golos marcados e apenas dois sofridos. Com 15 pontos, soma provisoriamente mais seis do que um quarteto.