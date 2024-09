Famalicão pode igualar Sporting em caso de triunfo em Guimarães

O Famalicão pode igualar hoje o Sporting no comando da I Liga de futebol, caso vença em casa do Vitória de Guimarães, no jogo que vai encerrar a quarta jornada da prova.

Os 'leões', que venceram no sábado em Alvalado o FC Porto por 2-0, isolaram-se provisoriamente no comando, com 12 pontos, mas podem ser igualados pelos famalicenses, única equipa que podem igualar o registo 'leonino', mas que tem uma deslocação curta e difícil ao vizinho vimaranense, formação que sofreu a primeira derrota no campeonato na ronda anterior e que pode igualar a equipa de Famalicão em caso de triunfo.

Além do embate em Guimarães, a quarta jornada conhece hoje outros três encontros, com o Nacional a receber o Farense, o Rio Ave a ser anfitrião do Arouca e o Sporting de Braga a deslocar-se a Barcelos para defrontar o Gil Vicente.

Resultados e programa da quarta jornada

- Sexta-feira, 30 Ago:

Moreirense -- Benfica, 1-1

- Sábado, 31 Ago:

Santa Clara -- AVS, 2-1

Boavista - Estoril Praia, 0-0

Estrela da Amadora - Casa Pia, 0-1

Sporting - FC Porto, 2-0

- Domingo, 01 Set:

Nacional - Farense, 15:30

Rio Ave - Arouca, 18:00

Gil Vicente - Sporting de Braga, 20:30

Vitória de Guimarães -- Famalicão, 20:30