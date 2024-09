Viktor Gyökeres eleito melhor jogador do mês de Agosto na I Liga

O futebolista sueco do Sporting, Viktor Gyökeres foi eleito o melhor jogador da I Liga do mês de agosto, ao arrecadar 43,65% dos votos dos treinadores, acumulando com a distinção de melhor avançado.

O avançado sueco, que na época anterior conquistou o prémio em cinco ocasiões, arrancou 'a todo o gás' em 2024/25, com os números a atestarem isso mesmo, ao marcar sete golos em quatro jogos, somando ainda uma assistência para golo.

Gyökeres bateu a concorrência de Pedro Gonçalves, seu colega no Sporting, que ficou no segundo lugar, com 18,25% das escolhas, ao passo que Gustavo Sá, do Famalicão, fechou o pódio, com 7,94%.

O internacional sueco foi também eleito o melhor avançado do mês de agosto, superando Nlavo Asué, do Moreirense, e Sorriso, do Famalicão, que tiveram o voto de 18,25% e 17,46%, respetivamente, dos treinadores da I Liga.

Já Pedro Gonçalves foi eleito o médio do mês de agosto da Liga, conquistando 30,16% dos votos dos treinadores principais e dos capitães de equipa do primeiro escalão do futebol nacional.

No mês de agosto, o internacional português, que esteve presente nas quatro vitórias do Sporting, contribuindo com três golos e três assistências, ficou à frente de Zalazar (Sporting de Braga), que obteve 18,25%, e de Gustavo Sá (Famalicão), com 11,9%.

De resto, os campeões nacionais asseguraram a 'parte de leão' dos prémios da Liga, com Rúben Amorim a ser considerado o técnico do mês para a Liga em agosto, após ter conquistado quatro triunfos em quatro jogos, frente a Rio Ave (3-1), Nacional (6-1), Farense (5-0) e FC Porto (2-0).

Já a distinção de melhor defesa foi para o lateral esquerdo Francisco Moura, que se mudou do Famalicão para o FC Porto no último dia da janela de mercado de transferência, batendo Diomandé, do Sporting, e Ricardo Mangas, Vitória de Guimarães, entretanto transferido para o Spartak Moscovo, com 21,43% e 20,63%, respetivamente.

Quanto ao melhor guarda-redes o vencedor foi Bruno Varela, do Vitória de Guimarães, com Zlobin, do Famalicão, em segundo, e Diogo Costa, do FC Porto em terceiro.