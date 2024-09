Sporting testa liderança em Arouca, Benfica faz regressar Bruno Lage

O Sporting vai tentar manter a liderança isolada da I Liga de futebol e o arranque 100% vitorioso em Arouca, numa quinta jornada em que o Benfica estreia Bruno Lage como novo treinador na receção ao Santa Clara.

No Dragão, após o desaire em Alvalade por 2-0, o FC Porto vai tentar regressar aos triunfos perante o Farense, último classificado e única equipa que ainda não somou qualquer ponto.

Nesta quinta jornada, destaque também para sempre o 'quente' clássico do Minho, entre Sporting de Braga e Vitória de Guimarães.

Após o intervalo para as seleções, a I Liga regressa e arranca logo na sexta-feira, com o Sporting a viajar até Arouca, casa do 14.º classificado.

A equipa de Rúben Amorim vai tentar capitalizar o bom início de temporada e assegurar a quinta vitória no campeonato, embora tenhas problemas na baliza.

O sérvio Vladan Kovacevic, titular no arranque da época, lesionou-se e Franco Israel, habitual segundo guarda-redes, só deverá juntar-se aos 'leões' bem perto do jogo com o Arouca, já que está ao serviço da seleção do Uruguai.

Isto significa que Diogo Pinto, que jogou a última final da Taça de Portugal pelo emblema de Alvalade, ou Diego Calai poderão aparecer na equipa titular.

O empate mantém pelo menos o Sporting mais um jornada sozinho na frente da I Liga, enquanto uma derrota, deixa os 'leões' ao alcance de quatro equipas, incluindo o FC Porto.

O dinamarquês Conrad Harder, contratação no fecho do mercado, poderá fazer a sua estreia na formação de Amorim.

O grande destaque da ronda vai para ao regresso de Bruno Lage, antigo campeão nacional, ao comando técnico do Benfica, rendendo o alemão Roger Schmidt, que não 'sobreviveu' ao empate no terreno do Moreirense (1-1) na última jornada.

Com menos de uma semana de trabalho, a estreia de Lage será na Luz, no sábado, perante o Santa Clara, emblema que segue no grupo de segundos classificados e que está totalmente vitorioso fora dos Açores.

Kaboré, Aktürkoglu e Amdouni poderão cumprir os primeiros minutos com a camisola dos 'encarnados'.

No domingo, é a vez do FC Porto tentar regressar aos triunfos e manter o registo perfeito em casa (duas vitórias, com cinco golos marcados e nenhum sofrido), depois do desaire de Alvalade.

Os 'dragões' vão ter pela frente um Farense em 'crise', que leva só derrotas na I Liga, incluindo uma goleada com o Sporting (5-0), no Algarve, e um registo bem negativo de 10 golos sofridos e apenas um marcado.

O técnico Vítor Bruno poderá lançar na partida 'caras novas' como Francisco Moura, Nehuén Pérez ou Deniz Gul. Fábio Vieira, de regresso ao FC Porto por empréstimo do Arsenal, esteve lesionado durante a semana e deverá falhar o jogo.

Ao contrário do que é habitual, o FC Porto-Farense tem um horário 'à antiga', com inicio agendado para as 15:30.

Também no domingo, o Sporting de Braga, sexto, com oito pontos, defronta em casa o vizinho Vitória de Guimarães, que soma nove pontos e faz parte do grupo de segundos classificados.

Nesse lote está também o Famalicão, que recebe o Gil Vicente, mas no sábado.

A ronda encerra na segunda-feira, na Reboleira, com o Estrela da Amadora, ainda sem vitórias e apenas com um ponto, a receber o Boavista, que vem de três jogos sem vencer após o triunfo na estreia.