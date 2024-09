Fogo no Fundão tem frente de 2,5 quilómetros

O incêndio que deflagrou hoje à tarde em Silvares, concelho do Fundão, conta com uma frente com 2,5 quilómetros, adiantou à Lusa o vice-presidente da câmara, acrescentando que os meios vão ser reforçados até aos 600 operacionais.

Fonte do comando nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) disse à Lusa que durante a tarde um bombeiro da corporação do Fundão sofreu ferimentos ligeiros durante os trabalhos.

O autarca referiu, num balanço pelas 21:30, que ao final da tarde, quando os meios aéreos estavam a terminar o combate, ocorreu uma projeção que criou uma frente de fogo que tem 2,5 quilómetros e que saiu da freguesia de Silvares, em direção à freguesia de Barroca.

"O incêndio não viu reduzido o principal adversário que é o vento. Espera-se um trabalho toda a noite, pois devido à fraca humidade e materiais combustíveis muito secos vai continuar a adversidade", apontou o vice-presidente da Câmara do Fundão, distrito de Castelo Branco.

A outra frente do incêndio está perto de Silvares, "relativamente próxima das habitações", mas não há casas ameaçadas e está criada uma linha de proteção pelas autoridades.

"No enanto, a apreensão da população em Silvares é enorme", acrescentou.

A Estrada Nacional 238 (EN 238) foi cortada entre Lavacolhos e Barrocas, frisou ainda.

Miguel Gavinhos referiu também que o teatro de operações está a receber um reforço de meios, sendo esperado que ultrapasse os 600 operacionais. Estão também sete máquinas de rasto nos trabalhos.

O incêndio deflagrou às 12:35, em zona de mato, em Silvares, e, pelas 22:00, estavam no local 519 operacionais, apoiados por 170 viaturas, de acordo com o sítio na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).