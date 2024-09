Grande Prémio Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal motiva interrupção de trânsito no domingo

A partir das 9 horas do próximo domingo, dia 15 de Setembro, será necessário proceder à interrupção do trânsito automóvel, devido à realização da prova de atletismo denominada 'XXIV Grande Prémio da Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal/ Carlinhos Fernandes', informou hoje a autarquia.

Para permitir a passagem dos atletas, com partida junto ao Quartel dos Bombeiros Sapadores do Funchal, estarão assim encerrados os seguintes arruamentos: Avenida Calouste Gulbenkian, Rotunda do Centro Comercial Plaza Madeira, Rua Dr. Brito Câmara, Rotunda do Infante, Avenida Arriaga (sul), Rua Conselheiro José Silvestre Ribeiro, Avenida do Mar (faixa norte), Rotunda Sá Carneiro, Avenida Sá Carneiro, Rotunda Harvey Foster, Molhe da Pontinha, Avenida do Mar (faixa sul), Praça da Autonomia, Rua Brigadeiro Oudinot, Ponte do Campo da Barca, Rua João de Deus, Rua do Bom Jesus, Rua Marquês do Funchal, Praça do Município, Rua Câmara Pestana, Avenida de Zarco, Avenida Arriaga, Rua do Aljube, Rua do Bettencourt, Ponte do Bettencourt, Largo do Phelps, Rua Dr. Fernão de Ornelas, Rua Brigadeiro Oudinot, Ponte do Campo da Barca, Rua João de Deus, Rua do Bom Jesus e Rua Marquês do Funchal. A meta será junto à Câmara Municipal do Funchal.

TRANSPORTES PÚBLICOS

As carreiras provenientes da zona Oeste (Horários do Funchal e Rodoeste) circulam até à Rotunda do Infante ou Rua Dr. Brito Câmara, retomando as viagens de regresso pela Avenida do Infante (junto à Escola Cristóvão Colombo) ou na Rua Dr. Brito Câmara (paragem junto ao Centro Comercial Plaza Madeira). As carreiras da Rodoeste podem optar por efectuar términus na paragem do Parque de Santa Catarina ou utilizar a Via 25 de Abril até ao terminal do Campo da Barca e vice-versa.

As carreiras da Horários do Funchal, provenientes da zona Norte, circulam até à Rua 5 de Outubro, efectuando inversão de marcha na Ponte de Santa Emília, com términus ao longo da Rua 31 de Janeiro.

As carreiras provenientes da zona Este (Horários do Funchal, Autocarros do Caniço e Sociedade de Automóveis do Caniço), efectuam a largada e recolha de passageiros junto à Rotunda Conde Carvalhal, sendo que as que circulam na Rua da Ribeira de João Gomes efectuam inversão de marcha na ponte em frente ao edifício da Secretaria Regional do Equipamento e Infraestruturas.

TÁXIS

Entre as 9 e as 10 horas, ficam desactivadas as praças de táxis localizadas: na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, Avenida Sá Carneiro, Largo dos Varadouros, Praça do Município/Rua dos Ferreiros e Av. Arriaga.

Como alternativa, poderão fazer praça no arruamento a Sul da Marina Shopping (máximo quatro táxis) e na Rua Cónego Jerónimo Dias Leite (máximo sete táxis), não excedendo o número máximo de táxis em cada, garantindo que a via de circulação não esteja interrompida, em caso de emergência.

OUTRAS INFORMAÇÕES

As entradas e saídas dos parques de estacionamento CR7 (Praça do Mar), Galerias de São Lourenço, Marina Shopping, Arcadas de Sao Francisco e Europa ficarão condicionados ao desenrolar do evento.

A coordenação de trânsito será assegurada pela Polícia de Segurança Pública.

Para mais informações consulte a plataforma municipal infomobilidade.funchal.pt.