Alarme de incêndio em apartamento no Bairro da Nazaré era queima de incenso

Os Bombeiros Sapadores do Funchal empenharam 13 elementos apoiados por cinco viaturas esta manhã assim que soou o alarme de incêndio num dos fogos do Bairro da Nazaré, mais concretamente na Rua do Brasil, para onde também a PSP foi mobilizada.

Ao chegar ao local indicado, os bombeiros constataram tratar-se de falso alarme, depois de confirmada que a suspeita de incêndio terá sido motivada pelo fumo de incenso queimado que saia por uma janela.