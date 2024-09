Dois acidentes envolvendo motorizadas mobilizaram ‘Sapadores do Funchal’

No final da tarde desta terça-feira, os Bombeiros Sapadores do Funchal foram chamados para dois acidentes envolvendo motorizadas, em diferentes pontos da cidade.

Uma das ocorrências, que teve lugar pelas 19 horas, na Avenida Mário Soares, resultou no atropelamento. A vítima, uma mulher com cerca de 50 anos, apresentava suspeita de fractura num membro inferior.

Outra situação, que teve lugar poucos minutos depois, mas na Rua de Santa Rita, diz respeito a um acidente/colisão envolvendo um carro ligeiro e uma mota, originando o despiste desta. O condutor do motociclo, com cerca de 35 anos de idade, ficou com várias escoriações nos membros inferiores e suspeita de fractura da clavícula.

Para os locais dos acidentes, os ‘Sapadores do Funchal’ mobilizaram vários meios e uma dezena de elementos.