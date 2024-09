Trânsito encerrado no túnel de acesso ao Porto do Funchal

Amanhã, dia 6 de Setembro, haverá encerramento de trânsito na ER 116 – Túnel de Acesso ao Porto do Funchal, devido à “realização de trabalhos de conservação de pavimentos”, informa a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da Direcção Regional de Estradas.

A via ascendente do túnel de acesso ao Porto do Funchal – que estabelece a ligação entre a rotunda da Quinta Magnólia e a Rotunda Harvey Foster (Avenida Sá Carneiro) – estará encerrada ao trânsito entre as 07h30 e as 22 horas.

Já os trabalhos na via descendente do túnel e a faixa exterior da Rotunda Harvey Foster, do lado do túnel da Pontinha, decorrerão entre as 09h30 e as 22h00.

Em nota remetida às redacções, a Direcção Regional de Estradas pede ainda aos automobilistas “a melhor compreensão pelos incómodos causados e a habitual colaboração no cumprimento da sinalização existente no local”.