Portugal vence Croácia no arranque da edição 2024/25

A seleção portuguesa de futebol arrancou a edição de 2024/25 da Liga das Nações de futebol com uma vitória 2-1 sobre a Croácia, em jogo da primeira jornada do Grupo A1, disputado no Estádio da Luz, em Lisboa.

Diogo Dalot, logo aos sete minutos, e Cristiano Ronaldo, aos 34, deixaram Portugal com uma vantagem de dois golos, mas a Croácia reduziu ainda antes do intervalo, ao beneficiar de um golo na própria baliza de Diogo Dalot, aos 41.

Com este triunfo, Portugal e Polónia comandam o grupo, com três pontos, depois de os polacos vencerem em casa da Escócia por 3-2, no outro jogo desta primeira jornada.

Portugal vai defrontar a Escócia no proximo domingo, em encontro a ser disputado igualmente no Estádio da Luz.