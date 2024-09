Banda do Paul do Mar está hoje de parabéns

A Banda Municipal Paulense comemora hoje 150 anos e esta tarde acontece na freguesia do Paul Mar um concerto no adro da Igreja da localidade pelas 19h30, no qual participam quatro bandas

Veja as fotos do ensaio geral que aconteceu na passada segunda-feira na sede da banda em preparação para o grande concerto hoje, onde será interpretada uma marca evocativa aos 150 anos da banda e que será interpretada pela colectividade anfitriã, a Banda Distrital do Funchal, a Banda Municipal da Ribeira Brava e a Banda Municipal de Câmara de Lobos .

A Banda Municipal Paulense é, não só, o mais antigo agrupamento conhecido no concelho da Calheta, como a única filarmónica actualmente existente naquela localidade.

Foi fundada a 4 de Setembro de 1874, na freguesia do Paúl do Mar, com a denominação de Sociedade Filarmónica Paulense e, a partir de 1991, de Banda Municipal Paulense e, entre os seus principais fundadores e impulsionadores, figuram os nomes de Arsénio Gonçalves de Santa Ana, que foi o primeiro presidente da Direcção e regente, António de Andrade e Manuel Joaquim de Coito Júnior. Depois a responsabilidade da Banda ficou a cargo dos Coitos. Assim, o terceiro Maestro foi António Coito, o quarto Manuel Bernardo Coito Andrade e o quinto novamente, António Coito. Mais recentemente foi Maestro; o Manuel Patrício Balelo de 1982 a 1992 e atualmente, João Pedro Gomes Fernandes, que se mantém nestas funções desde janeiro de 1993.

Segundo Luísa Clode, muitos instrumentos foram oferecidos por um Príncipe russo, no entanto os fundos para a manutenção da Banda, eram provenientes dos Amadores da Banda. Os Amadores tinham uma quota fixa (2$50 em 1950), mas em caso de necessidade, eles davam mais dinheiro e em contrapartida a Banda tinha de ir à casa destes, na primeira oitava de Santo Amaro e aos serviços fúnebres, destes ou pessoa da família. De salientar, que no dia 1 de Dezembro (Dia da Restauração) e no 1.º dia do Ano, a banda saía às ruas da freguesia para assinalar as festividades.

A Banda tinha muitas actuações, tanto em arraiais como em cerimónias fúnebres, casamentos, aniversários, entre outros. As deslocações eram feitas com muitas dificuldades, pois tinham de se deslocar a pé pelas veredas, quando se tratava de actuações no concelho da Calheta ou nos concelhos vizinhos e através de barco, para lugares como Porto Moniz, Seixal ou Funchal.

Ao longo dos tempos a Banda Municipal Paulense tem sentido dificuldades, algumas vezes, esteve em perigo de extinção, devido à emigração. À procura de melhores condições de vida, quase todos os elementos da Banda emigram (Panamá, Samoa, México, Estados Unidos, Venezuela, Equador, África do Sul, Austrália e mais recentemente para a Inglaterra) e assim sendo a Banda está em constante renovação e tem sempre uma média de idades muito nova.