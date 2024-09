Eleições Autárquicas são a actual prioridade do PS Madeira

O líder do Partido Socialista (PS) da Madeira, Paulo Cafôfo, afirmou este domingo, 8 de Setembro, que as Eleições Autárquicas de 2025 são a "prioridade" da estrutura política regional.

O socialista lembrou que o sufrágio "será diferente", tendo em conta que vários dos actuais presidentes de câmara atingem o limite de três mandatos, uma "oportunidade" e um "desafio" para o PS, de apresentar novos candidatos e de manter as actuais lideranças.

Durante a cerimónia de homenagem aos camaradas que contam com 20, 25, 30, 35 e 40 e mais anos de militância no Partido Socialista Madeira, que decorre esta tarde no Parque de Santa Catarina, Cafôfo garantiu que o PS vai apresentar "os melhores candidatos e as melhores candidatas" porque "ser autarca não é para qualquer um".

"Temos de ser ambicioso e exigente nas escolhas", disse, dando o exemplo de duas "referências do poder local", os presidentes dos municípios de Machico, Ricardo Franco, e do Porto Moniz, Emanuel Câmara.

"Onde governa o PS as pessoas vivem melhor", vincou.