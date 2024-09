Novos lançamentos apresentados esta quinta-feira no Blandy's Wine Festival

Esta quinta-feira, dia 5 de Setembro, acontecerá o momento mais aguardado desta edição: a apresentação dos novos lançamentos de 2024, às 18 horas, no Blandy's Wine Lodge. Após a apresentação, está previsto o jantar 'All About You', onde a tradição e a elegância se encontram em uma experiência única para os participantes.

Este ano, a iniciativa, decorre num formato ligeiramente diferente, contando com a presença de clientes do festival, o que torna a ocasião ainda mais especial.

Mantendo a tradição, o evento continuará a oferecer as actividades icónicas e reconhecidas, como os workshops consagrados nomeadamente o 'Winemaker for a Day' e as sessões de artesanato tradicional. Turistas e locais podem ainda esperar a pisa da uva, mas também música ao vivo e a animação característica do Blandy's Wine Festival.