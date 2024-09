O Castanheiro Boutique Hotel recebe o Festival InFinito

O Castanheiro Boutique Hotel é um espaço elegante, entranhado na história e cultura do Funchal, que convida tanto hóspedes como locais a uma experiência autêntica, onde é combinado o conforto moderno com a tradição madeirense. Cada detalhe, desde a arquitectura e decoração até aos eventos, reflecte a alma da ilha e a paixão pela hospitalidade e pela arte.

É através desta grande conexão que o Castanheiro Boutique Hotel volta a apoiar projectos culturais realizados na cidade do Funchal, desta vez através do Festival InFinito. No próximo dia 6 de Setembro, a partir das 17h30, o Jardim do 'Padeiro', localizado no pátio do Castanheiro Boutique Hotel, transformar-se-á num palco de arte e criatividade.

A tarde irá iniciar-se com um Welcome Drink no Jardim do 'Padeiro' do Castanheiro Boutique Hotel, convidando o público a um momento de convívio, antes do ponto alto do evento: um momento literário encenado por Constança de Jesus e Marco Lima do Teatro Desvio, com leitura de Maura Prada e Abeeb Haddad, seguido por um Showcase do conceituado Jon Luz, vindo de Cabo Verde.

O Festival InFinito é uma iniciativa que visa promover a cultura e a arte na cidade do Funchal, oferecendo à comunidade a oportunidade de vivenciar experiências únicas e memoráveis. O Castanheiro Boutique Hotel, com a sua localização privilegiada e a sua paixão pela cultura, é o cenário perfeito para este evento.

Não perca esta oportunidade, visite o Castanheiro Boutique Hotel no dia 6 de Setembro, na Rua do Castanheiro n.º31, e faça parte do InFinito.

Programa:

17:30: Abertura do evento com Welcome Drink

Com DJ Sérgio Soares

18:00: Mingling com os artistas

19:00: Momento literário encenado

Constança de Jesus e Marco Lima do Teatro Desvio,

Maura Prada e Abeeb Haddad

20:30: Momento musical Jon Luz

Seguido de DJ Sérgio Soares Jon Luzz

23:00: Final do Evento

O Castanheiro Boutique Hotel:

https://www.facebook.com/castanheiroboutiquehotel

https://www.instagram.com/castanheiro_boutique_hotel

https://maps.app.goo.gl/EqKv9FZWt5irA6S26