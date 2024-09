Miguel Albuquerque muito preocupado com falta de meios aéreos no Porto Santo

O presidente do Governo diz-se muito preocupado com a falta de meios aéreos (avião e helicóptero) no Porto Santo. É algo de inadmissível, diz Miguel Albuquerque.

O presidente diz que já na segunda-feira vai colocar a questão ao Primeiro-ministro Luís Montenegro.

Albuquerque diz não aceitar que as ilhas não tenham os meios aéreos necessários ao socorro das populações.

O presidente do Governo referiu, em particular, o helicóptero, inoperacional há demasiado tempo.

Ontem, foi necessário deslocar um meio aéreo do continente, para transportar o secretário regional da Saúde, do Porto Santo para a Madeira.