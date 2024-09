CMF altera regulamento de acesso a bolsas de estudo para o ensino superior

A alteração do regulamento de acesso a bolsas a Estudantes do Ensino Superior foi outro dos pontos da ordem de trabalhos da sessão ordinária da Assembleia Municipal do Funchal, destacados pela presidente do município, Cristina Pedra.

“Nós já temos feito uma grande abertura às bolsas que se dão hoje aos próprios cursos técnicos profissionais, aos mestrados aos doutoramentos, em vez de ser apenas às licenciaturas como era quando entrámos aqui”, salientou a propósito a autarca, avançando que o executivo pretende agora alargar o apoio aos estudantes do ensino superior.

“Vamos colocar uma majoração maior para incluir ainda mais agregados familiares”, disse.

Por outro lado, salientou que este executivo colocou “tectos máximos” para evitar que sejam pagas bolsas a agregados familiares com rendimentos superiores a 6.500 euros líquidos mensais.

O valor bolsas de estudo atribuídos pelo município variam entre os 250 a 1.100 euros, em função dos rendimentos.

No ano lectivo 2023/2024, CMF atribui 1.800 bolsas de estudo, num investimento estimado em 1,6 milhões de euros.