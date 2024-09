‘Confiança’ deixou Estratégia Local para a Habitação mas sem “qualquer tipo de projecto”

“Nós quando chegámos cá tínhamos, realmente uma Estratégia Local para a Habitação, que tinha previsto um conjunto de investimentos, mas em relação a esses investimentos não havia qualquer tipo de projecto”, afirmou o vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF) aos jornalistas.

Bruno Pereira reagia assim às críticas deixadas por Madalena Nunes, na sessão a sessão ordinária da Assembleia Municipal do Funchal, que decorre esta manhã, no edifício dos Paços do Concelho.

A deputada municipal eleita pelo PS, Madalena Nunes, acusou o actual executivo (PSD/CDS) de "falta de eficácia" no que toca à Habitação.

O autarca argumenta que coube ao actual executivo dar seguimento ao “trabalho invisível” necessário para pôr ‘em marcha’ os investimentos previstos na Estratégia Local para a Habitação.

“Nós tivemos de fazer neste mandato todos os projectos respectivos desses mesmos bairros sociais. A saber: Nazaré (33 fogos), Quinta das Freiras, Penha de França, algumas habitações no centro da cidade do Funchal e o Bairro da Ponte, em Santo António”, elencou Bruno Pereira.

“Sobre estes bairros, a Câmara teve de lançar projectos de arquitectura, projectos de especialidade das várias áreas (estrutura, energia, águas, etc.) e teve de fazer algo que hoje em dia é novo, que se chama revisão de projecto. Tudo isto significou que tivemos um mandato para, com procedimentos públicos, contratar no exterior da Câmara, projectistas para fazer esses mesmos projectos que estão praticamente concluídos”, acrescentou o vice-presidente da CMF.

“Agora nós estamos em condições realmente de poder lanças esses mesmos concursos e vamos fazê-lo”, anunciou.

Nesta linha, Bruno Pereira garantiu que, “até ao final do ano”, tem o município tem a intenção de “lançar o Bairro da Ponte, que são 23 fogos”, que acrescem aos já anunciados 33 fogos em construção na Nazaré, recentemente visitados por Pedro Dominguinhos, presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR.

“Esse investimento só num mandato será muito semelhante ao que foi feito em dois mandatos [da Confiança]”, sublinhou Bruno Pereira.

Numa outra nota, o vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal valorizou a necessidade de, "para além dos novos investimentos", proceder à reabilitação dos já existentes.

"De 1.300 fogos [existentes no Funchal] nós tivemos a oportunidade de renovar os Bairros da Ribeira Grande, do Palheiro Ferreiro, Santo Amaro IV, Viveiros III, Quinta Falcão II e também está, neste momento a começar, a Quinta Josefina e o Complexo Habitacional do Pico dos Barcelos", enumerou.

"Ou seja, com excepção das Romeiras, todos os bairros sociais da CMF foram recuperados num mandato", um investimento total de 6,6 milhões de euros, com fundos camarários e europeus, concluiu Bruno Pereira.