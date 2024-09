AMRAM quer esterilizar mais 2.159 animais errantes até 2025

A Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira (AMRAM) deu início, este mês de Setembro, à sexta campanha de esterilização, vacinação antirrábica, registo no Registo no Sistema de Informação de Animais de Companhia (SIAC) e identificação electrónica de animais abandonados e errantes provenientes de todos os concelhos da RAM.

A Associação prevê concretizar mais de 2000 esterilizações em 16 meses (até Dezembro de 2025).

Trata-se de um investimento “que ascende a 170 mil euros” na causa animal, revela a AMRAM em comunicado de imprensa.

“O número de esterilizações resultou dum diagnóstico concretizado junto de todas as autarquia da RAM”, explica também a Associação, realçando que ao abrigo das campanhas anteriores, “já foi possível concretizar mais de 15 mil esterilizações”, num investimento “na ordem de 1,1 milhões de euros”.

“Os serviços de esterilização a prestar pretendem ser um contributo da

AMRAM para com os seus Municípios associados, na sequência das obrigações que decorrem para estes do disposto no Decreto Legislativo Regional n.º 13/2016/M, de 10 de Março”, aponta a AMRAM, que assim espera “contribuir para o controlo da população de animais errantes da RAM e fomentar a esterilização, enquanto meio de controlo da reprodução de animais errantes”.