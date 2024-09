Madeira de honra sela apresentação, veja quem esteve no convívio

Decorreu, esta tarde, no auditório do Colégio dos Jesuítas, no Funchal, a cerimónia de apresentação da candidatura do Vinho Madeira a Património Cultural Imaterial da Humanidade.

Na ocasião, que foi selado com um Madeira de honra, participaram além das entidades promotoras, algumas figuras ligadas ao sector vitícola regional.

Refira-se que esta candidatura, coordenada pela Universidade da Madeira (UMa), tem vindo a ser preparada desde o início de 2024 e deverá ser submetida à Comissão Nacional da UNESCO em 2025. Os resultados só deverão ser conhecidos em 2026.