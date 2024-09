Congresso internacional marca centenário das irmãs da Apresentação de Maria

Foi apresentado, hoje, o Congresso Internacional sobre ‘Educação, Solidariedade e Evangelização’ organizado pelas religiosas da Apresentação de Maria e que vai decorrer de 7 a 11 de Julho de 2025, no Centro de Congressos da Madeira. Um evento que traz à Madeira vários especialistas de mais de 20 países onde a ordem está representada.

O coordenador científico do congresso, o madeirense José Eduardo Franco considera que “celebrar 100 anos da chegada das Irmãs da Apresentação de Maria à Madeira é uma data significativa” e que justifica um congresso científico para “pensar, reflectir a partir da investigação séria sobre o passado, o presente e o futuro daquilo que foi, é e será o papel e acção desta Congregação, em Portugal e no Mundo, projectando também o seu futuro”,

Adiantou ainda que “será uma oportunidade de fazer um congresso global e onde a Madeira seja um ponto de referência importante desta história que articulou a dinâmica de afirmação desta congregação nos vários continentes.

José Eduardo Franco considera que este é um congresso “aberto ao mundo” na linha daquele que “foi o grande ideário do Concílio Vaticano II, nos anos 60, que foi abrir as portas da Igreja ao mundo que o papa Francisco também defende”, concluiu.

A Irmã Conceição Malho, da congregação da Apresentação de Maria e presidente da Comissão Organizadora do Congresso referiu que no âmbito das comemorações do centésimo aniversário da chegadas das Irmãs da Apresentação de Maria à Madeira, é pertinente a realização de um grande congresso internacional sobre os temas da educação, solidariedade e evangelização, uma vez que estas são as áreas onde a congregação incide a sua acção.