Casa do Povo da Calheta com sessão de divulgação sobre Centros Qualifica

A Casa do Povo da Calheta e a Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira, através de parceria, irão realizar, no próximo dia 18 de Setembro, às 18h30, uma sessão de divulgação sobre os Centros Qualifica.

Estes Centros Qualifica são serviços de orientação para adultos que pretendam uma melhoria na sua escolaridade, através da conclusão do 4.º, 6.º, 9.º ou 12.º ano, que desejem adquirir novas competências ou melhoraria dos seus conhecimentos em áreas específicas e importantes para o seu percurso ou, por outro lado, ambicionem reconhecer a sua experiência profissional, através da certificação das competências adquiridas ao longo do seu percurso de vida, em determinadas áreas.

As pessoas que tenham vindo de países estrangeiros e com dificuldades na certificação das suas habilitações escolares poderão também encontrar, através deste programa, a solução para ultrapassar esta dificuldade.

Do resultado das avaliações individuais dos inscritos, a Casa do Povo da Calheta poderá vir a acolher as sessões de orientação no âmbito do processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC), para os que optarem por esta oferta formativa.

Para participar na referida sessão de divulgação, as inscrições deverão ser realizada através da seguinte hiperligação: https://forms.gle/5dcKLvtURdYErksi8

Para mais informações, os interessados poderão contactar através do telefone 291 822 300 ou através do e-mail: [email protected]