Representante da República recebeu comandante do "Beautemps-Beaupré"

O Representante da República para a RAM, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto recebeu hoje, no Palácio de São Lourenço, para a apresentação de cumprimentos, o comandante do navio da marinha francesa "Beautemps-Beaupré", Dimitri Bertheau, e o cônsul honorário daquele país na Região Autónoma da Madeira, Eduardo Bonal.

No decurso deste encontro, o comandante teve ocasião de informar o Representante da República sobre as características do navio e das missões hidrográficas que desenvolve.

O Representante da República agradeceu "o trabalho de todos em reforço das históricas e profundas relações que unem a França e a Região Autónoma da Madeira, e endereçou ao comandante e a toda a sua guarnição votos de sucesso na missão que lhe foi confiada", informa o Gabinete de Ireneu Barreto.

O navio já tinha estado de visita à Madeira em Julho, regressando agora para um escala de 4 dias.