“É urgente” avançar com via-expresso alternativa entre a Ribeira Brava e a Calheta

Oportunidade não descurada para a socialista também dar nota que “o PRR e os fundos Europeus conseguidos por António Costa na Europa” permitiram a construção de 30 fogos na Ponta do Sol. “Só esperemos que este programa nacional venha a merecer uma prorrogação e uma nova injecção de verbas para que seja possível apoiar ainda mais projectos na Ponta do Sol”, manifestou.

Sector onde a Câmara “reserva só este ano 100 mil euros para apoio a pequenas obras nas habitações”, complementou.

Reiterou a aposta na educação e no desenvolvimento de actividades culturais e desportivas, até porque, sublinhou “somos vistos por muitos como a capital cultural”.

Noutra área, “este ano investimos mais de 2 milhões de euros em obra invisível, aquela que é enterrada, saneamento básico e rede de água potável. Não dá votos, mas sabemos que é estruturante para o Concelho”, disse.

Em matéria de acessibilidades “é urgente avançar com a via-expresso alternativa ao Lugar de Baixo, entre a Ribeira Brava, passando pela Ponta do Sol e Calheta”, reclamou, sem esquecer “o acesso aos Canhas prometido já em 2009, há 15 anos”.

Para o fim, tal como revelou em entrevista ao DIÁRIO, na edição de hoje, anunciou a estratégia decisiva para o futuro do Concelho, partindo do seu núcleo que é a Vila da Ponta do Sol.

”A construção de um estacionamento com capacidade para 210 viaturas ligeiras, em 5 pisos, três deles abaixo do solo, e a construção de um túnel que permita a ‘saída’ da Avenida junto ao mar, sem passar novamente na via entre a Capela e o edifício da Câmara”, declarou.