40% das famílias na Internacional Sharing School são madeirenses

Deu-se ontem o arranque do novo ano escolar da International Sharing School – Madeira, contando com mais de 60 novos alunos e um número também crescente de famílias madeirenses a integrar o corpo discente da escola.

Nos últimos anos, a International Sharing School – Madeira tem observado um crescimento geral do número de alunos, com cada vez mais famílias madeirenses a demonstrar o interesse pelo ensino internacional. Atualmente, mais de 40% das famílias presentes na escola são madeirenses, representando um aumento significativo face ao ano letivo anterior.

É para nós uma enorme satisfação observarmos que as famílias madeirenses reconhecem cada vez mais o valor da educação tão diferenciada que as nossas International Sharing Schools proporcionam, e neste ano passado desenvolvemos alguns esforços adicionais para conseguir transmitir à comunidade local os fatores diferenciadores deste modelo educativo, que felizmente resultaram num aumento significativo do número de famílias madeirenses a frequentar a International Sharing School – Madeira. Isto significa para nós um reconhecimento do investimento que tem vindo a ser feito na constante evolução da escola, que passa em grande parte pelo investimento na equipa pedagógica. Miguel Ladeira Santos, CEO do Sharing Education Group

Além do crescimento em números da equipa académica, o Grupo realizou também este ano significativos investimentos na continuação de qualificação da equipa. Para liderar este crescimento, David Tigchelaar junta-se à equipa como “Principal” – uma posição comum em escolas internacionais equiparável à função de Director Geral. Em conjunto com a Direção Pedagógica, o Principal lidera todo o quotidiano da escola, assegurando que aos alunos é prestada, em todos os momentos, a melhor experiência educativa.

David Tigchelaar

Com um percurso profissional de mais de 20 anos em ambiente de escolas internacionais, David Tigchelaar fez parte da direção de escolas na Namíbia, Alemanha, Azerbaijão, Iraque, Indonésia, Albânia e mais recentemente na Arábia Saudita e Ucrânia. Liderando também uma variedade de workshops do programa IB (International Baccalaureate), a filosofia e visões pessoais de David Tigchelaar sobre a educação e a atualização dos métodos de ensino e aprendizagem estão intimamente alinhadas com os valores das International Sharing Schools, priorizando sempre o desenvolvimento das competências pessoais dos alunos a par das necessariamente essenciais competências académicas, reconhecendo os jovens alunos como um todo e não como meros estudantes. O programa de “Pastoral Care” das International Sharing Schools é um dos pilares para a concretização desta visão.

Nas palavras de David Tigchelaar: “A saúde e bem-estar mental e emocional dos alunos tornou-se uma questão cada vez mais importante e acredito que as escolas têm um papel essencial em ajudar os alunos a desenvolverem a autoconsciência e a enfrentar os desafios que encontram no mundo.”

David Tigchelaar foi recebido com grande entusiasmo por toda a comunidade escolar, começando o novo ano letivo muito positivamente para os alunos, que estão igualmente entusiasmados com as atividades de teambuilding fora do Campus em que todos participarão nesta sexta-feira.