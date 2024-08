Cinco estudantes madeirenses na 'Summer Medical School 2024' em Lisboa

O Governo Regional, através da Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, e a Faculdade de Ciências Médicas | NOVA Medical School (FCM|NMS), apoiou a participação de cinco estudantes madeirenses na edição de 2024 da Summer Medical School, realizada de 22 a 26 de Julho, em Lisboa.

Rodrigo Neves, de 17 anos, foi um dos participantes neste programa de Verão, focado na promoção de hábitos e estilos de vida saudáveis em áreas como a Nutrição, Desporto, Ciência e Saúde Mental.

O estudante madeirense partilhou a sua experiência. Estava no 12º ano, na área de Ciências e Tecnologias, quando decidiu se candidatar ao campo de férias. Prosseguir estudos na área da medicina foi uma das motivações para participar "vi neste projecto uma excelente oportunidade para quem quer seguir estudos na área da medicina, pelas áreas abordadas, pelo contacto com a faculdade, com os professores, com novos colegas e com todo o pessoal que todo este processo envolve”.

De acordo com o jovem estudante, a experiência foi muito positiva. Das diversas actividades realizadas, Rodrigo destacou uma das palestras, alusiva à relação médico paciente, e uma actividade prática desenvolvida pelo Chef João Ribeiro, médico infecciologista e participante no Master Chef, onde ensinou algumas receitas práticas e saudáveis para uma melhor saúde e bem-estar 'Somos o que comemos'. Participar neste programa de Verão "foi muito útil para abrir horizontes em relação ao estilo de vida que levamos e em relação à perspetiva médica que isso implica", aditou.

Aos jovens, Rodrigo Neves, deixa a seguinte mensagem "cuidem da vossa saúde, alimentem-se bem, pratiquem exercício físico", na certeza de que, com estes hábitos, terão uma melhor saúde e bem-estar.

Participaram nesta experiência um estudante da Escola da APEL (10.º ano) e quatro da Escola Secundária Francisco Franco (12.º ano), os quais integraram um grupo de participantes mais alargado e, ao longo de uma semana, tiveram a oportunidade de imergir em estilos de vida saudáveis.

Tratou-se da 2.ª edição do 'Summer Medical School: Lifestyle', que contou com o apoio Governo Regional. A cooperação existente entre a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil e a FCM|NMS reflecte o compromisso assumido pelo Governo Regional no âmbito da promoção da saúde e apdoção de estilos de vida saudáveis, bem como a melhoria do nível de literacia em Saúde junto da comunidade educativa.