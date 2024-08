Nenhum apostador acertou na chave premiada do sorteio número 070/2024 do Euromilhões, desta sexta-feira, 30 de Agosto. Assim, na próxima terça-feira, estará a jogo um Jackpot de 131 milhões de euros. Em Portugal saiu um segundo prémio, no valor de 184 mil euros.

O código premiado do M1lhão de hoje foi atribuído ao número DWC 06772. Em jogo está um prémio no valor de um milhão de euros sorteado entre os apostadores de Portugal.