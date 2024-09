Jackpot de 148 milhões no próximo sorteio do Euromilhões

Nenhum apostador acertou na chave que valia 131 milhões de euros, no sorteio desta terça-feira do Euromilhões.

O conjuntocomposto pelos números 7 - 9 - 11 - 16 e 45 e pelas estrelas 2 e 5 não trouxe para Portugal nenhum dos três primeiros prémios, sendo que no estrangeiro, houve apenas três apostadores que tiveram direito a 262 mil euros do 2.º prémio, e no caso do 3.º, foram 11 os sortudos que ganharam 16 mil euros.

Com isto, no próximo sorteio, sexta-feira, teremos em jogo um jackpot no valor de 148 milhões de euros.

Boa sorte!