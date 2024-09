O último troço da via rápida entre a Ribeira Brava e o Aeroporto foi inaugurado há 24 anos por Alberto João Jardim. A inauguração aconteceu mesmo com parte da via ainda por alcatroar devido a uma avaria numa máquina. Mesmo assim, houve festa.

Uma vez que faltavam esses acabamentos, o troço manteve-se parcialmente encerrado até que o asfaltamento fosse concluído.

Como não poderia deixar de ser, o percurso inaugurado foi percorrido a pé pelo então presidente do Governo Regional. Trataram-se de quatro quilómetros de estrada, que ligava o Porto Novo ao Aeroporto, onde Jardim foi sendo saudado por muitos populares, que se foram juntando também a esta caminhada.