Ribeira Brava tem novo parque infantil

A Ribeira Brava passa a oferecer, na Rua de 6 de Maio, de um novo espaço de lazer destinado aos mais novos, que junta a componente de lazer e de convívio para todas as idades através de um ginásio ao ar livre.

Localizado numa área predominantemente habitacional da vila da Ribeira Brava, o parque infantil ocupa uma extensão de mil metros quadrados e foi projectado para tornar aquela zona de grande concentração de moradores numa nova centralidade.

O novo parque foi concebido como um espaço para miúdos e graúdos, e é uma resposta a uma necessidade sentida pelas pessoas, especialmente num contexto onde muitos moradores vivem em apartamentos ou em pequenas habitações, sem acesso fácil a áreas ao ar livre. Ricardo Nascimento, presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava

Nascimento também enalteceu o trabalho da empresa responsável pela construção e dos funcionários camarários envolvidos, reconhecendo o esforço colectivo que possibilitou a conclusão do projecto. Um espaço semelhante está planeado para o Campanário, no âmbito do Orçamento Participativo, reforçando o compromisso da autarquia em continuar a investir em projectos de proximidade que melhorem a qualidade de vida dos ribeira-bravenses.