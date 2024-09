Confraria Enogastronómica visita Madeira Wine Lounge

Após a participação no Cortejo Etnográfico da Festa das Vindimas no Estreito de Câmara de Lobos, a convite da Junta de Freguesia, a Confraria Enogastronómica da Madeira revela que "agora é o momento de dar continuidade às celebrações das vindimas com uma visita ao Madeira Wine Lounge, o espaço integrado no programa da Festa do Vinho Madeira 2024".

A visita será na terça-feira, dia 10 de Setembro, pelas 20 horas, onde os confrades irão fazer uma prova dos vinhos regionais presentes no Lounge e conversar com os produtores locais, "de modo a expressar o seu apoio à produção e valorizar a importância do trabalho que realizam arduamente".

"Num momento de confraternização, os confrades da Confraria Enogastronómica da Madeira convidam a população a estar presente nesta celebração do Vinho Madeira", conclui a mesma nota.