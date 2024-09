Taxa de contratualização do PRR na Madeira ronda os 70%

O secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia e o presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), Pedro Dominguinhos, visitaram, esta tarde, o Varadouro de São Lázaro, Funchal, onde está hospedado o veículo autónomo de superfície, com capacidade de recolha de informação hidrográfica e oceanográfica. Um dos muitos projectos regionais no âmbito do PRR.

Na Madeira, conforme explicou este responsável nacional, “temos uma taxa de contratação, que é os projectos que já foram contratualizados, na ordem dos 70%, e temos uma taxa de pagamentos, que é a nível nacional, que ultrapassa os 35%”. Número semelhante na Madeira.

Aos jornalistas, Pedro Dominguinhos sublinhou que é objectivo que os projectos sejam todos lançados a tempo, mas que há “vicissitudes” que podem atrasar os procedimentos, nomeadamente ao nível das obras públicas, em que muitos concursos públicos ficam desertos. Exemplificou com o caso de uma estação elevatória, da responsabilidade da ARM, que já teve quatro concursos desertos.

De acordo com o secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, os níveis de implementação e de execução no terreno são muito satisfatórios. O que não significa que, até 2026, não tenham de ser “feitos alguns ajustamentos”.

O Veículo de Superfície Não Tripulado – DriX, cuja aquisição foi concretizada através do projecto tecnologias oceânicas (PRR-TC-C10-106-RAM), visando suprir as necessidades de investigação marinha na Região Autónoma da Madeira, é um veículo autónomo de superfície – navegação controlada à distância – dotado de tecnologias para a recolha sistemática de dados hidrográficos, oceanográficos e meteorológicos, com capacidade para cobrir toda a Zona Económica Exclusiva da Região, inclusive as ilhas Selvagens.

O presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento vai ainda manter encontros, nos próximos dois dias, com entidades públicas e privadas promotoras de projectos PRR.