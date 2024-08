Motociclista ferido em colisão no Funchal

Pelas 00h deste sábado, 24 de Agosto, um motociclista de 21 anos ficou ferido numa colisão a envolver um veículo ligeiro, no Caminho do Poço Barral, no Funchal.

A vítima, socorrida pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, apresentava uma suspeita de fractura em uma das pernas e algumas escoriações, também, nos membros inferiores.

Segundo o que foi possível aferir, o condutor do carro terá abandonado o local.

O motociclista, após primeiros socorros, foi transportado para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.