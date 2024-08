Apreendidas a sul de Portugal três embarcações rápidas e identificados 11 homens

As autoridades portuguesas apreenderam três embarcações de alta velocidade que se encontravam a sul de Portugal, em águas internacionais, e identificaram 11 suspeitos, numa operação de combate ao tráfico de droga, foi hoje divulgado.

A operação decorreu entre quarta e sexta-feira, envolvendo a Autoridade Marítima Nacional (AMN) e a Marinha Portuguesa, com apoio numa das ações de uma aeronave da Força Aérea Portuguesa, tendo sido realizadas perseguições a alta velocidade às embarcações suspeitas, adianta a AMN em comunicado.

"Nas perseguições, efetuadas a alta velocidade, uma das embarcações suspeitas, para evitar a abordagem, tentou abalroar lateralmente uma das embarcações que a estavam a perseguir, colocando em risco a vida dos militares da Marinha, tendo o acidente sido evitado no último momento com manobras evasivas", sublinhou.

As três embarcações - que eram tripuladas por 11 homens, sete de nacionalidade espanhola e quatro de nacionalidade marroquina -, tinham a bordo mais de uma centena de depósitos de combustível, suspeitando-se que estejam relacionadas com atividades de narcotráfico.

As embarcações foram perseguidas por um navio da Marinha e duas embarcações de alta velocidade, uma tripulada por elementos do Grupo de Ações Táticas (GAT) da Polícia Marítima e outra por Fuzileiros, acrescentou a AMN.

Os suspeitos, com idades entre os 23 e os 68 anos, foram, posteriormente, "sujeitos aos necessários procedimentos de identificação e consequentes formalismos de tramitação legal".

Desde o início do ano de 2023, as autoridades portuguesas detiveram 107 pessoas e apreenderam 41 embarcações de alta velocidade, com mais de 33 toneladas de droga a bordo.