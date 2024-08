Leonardo Jardim poderá treinar Benfica

Leonardo Jardim poderá vir a ser o próximo treinador do Benfica, após o despedimento do até agora treinador encarnado, o alemão Roger Schmidt. Pelo menos é o que avançam a maioria dos órgãos de comunicação nacionais, incluindo os desportivos e as televisões e sites da especialidade.

O treinador madeirense, nascido na Venezuela há 50 anos, filho de emigrantes naquele país sul-americano, é treinador desde 2001, com 27 anos de idade, quando assumiu a liderança técnica da Associação Desportiva da Camacha.

O último clube que treinou foi o Al-Rayyan do Qatar, estando actualmente sem clube. Em Portugal já orientou o Sporting, o Braga, o Chaves e o Beira-Mar, e lá fora, onde tem estado nos últimos anos, treinou o Mónaco, onde foi campeão francês, o Olympiakos (Grécia, onde ganhou um campeonato e uma taça), o Al Hilal (Arábia Saudita, onde ganhou o campeonato e a supertaça) e o Al Ahli (Emirados Árabes Unidos).

Leonardo Jardim, que tem na equipa técnica madeirenses, está sem clube há sensivelmente dois meses.