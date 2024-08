Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Aumenta fosso salarial entre público e privado. Emprego na Administração Regional paga 597 euros acima da média. Remuneração bruta total mensal por trabalhador aumentou no 2.º trimestre de 2024 face ao período homólogo. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 3.

Mas há mais para ver na edição desta sexta-feira. Bosque Encantado escapou às chamas. Uma clareira verdejante na Ponta do Sol, agora no centro de um manto cinza, é um projecto privado de referência no modelo de preservação ambiental. Na semana passada ‘fintou’ o lume, que ficou a 50 metros do terreno, graças à ajuda dos funcionários e dos bombeiros.

“O lume estava chegando, mas as pessoas uniram-se”. Cantoneira da Junta da Serra de Água conta como a “força” do povo fez toda a diferença quando o fogo veio e “parecia o fim do mundo.

Por fim, fique também a saber que, CDS propõe sistema de protecção da floresta, e que Mais de 39 mil euros para a alimentação dos bombeiros de fora.

