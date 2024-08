Acidente na Via Rápida congestiona trânsito

Pelas 12h45 desta terça-feira, 27 de Agosto, um acidente na Via Rápida, no nó da Boa Nova, no sentido Ribeira Brava-Machico, congestionou o trânsito.

Segundo o que foi possível aferir, do sinistro não terá resultado nenhum ferido, visto nenhuma corporação de bombeiros ter sido accionada para o local.

A aplicação 'Info Vias' dá conta que a fila de trânsito ultrapassa um quilómetro de extensão.