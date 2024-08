Turista idoso morre em vereda nas Achadas da Cruz

Um turista de nacionalidade lituana, com cerca de 70 anos, morreu esta quarta-feira à tarde na vereda do Calhau, nas Achadas da Cruz, no Porto Moniz.

O homem estava a fazer aquele percurso acompanhado por um grupo, mas quando ia a subir sentiu-se mal e entrou em paragem cardiorrespiratória.

Inicialmente foi assistido por uma enfermeira e por um médico que estavam no local e posteriormente foi reanimado pelos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz e pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR), mas sem sucesso.

O óbito foi declarado no local.