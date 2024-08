França enfrenta Suécia e Dinamarca a Noruega nas 'meias' femininas do andebol

A França, campeã olímpica em título, vai defrontar a Suécia nas meias-finais do torneio feminino de andebol de Paris2024, enquanto o outro duelo opõe a Dinamarca à Noruega, após disputados hoje os quartos de final.

Para chegar às meias-finais, a disputar na quinta-feira, a campeã olímpica e mundial França venceu a Alemanha (26-23), a Dinamarca os Países Baixos (29-25), a Suécia a Hungria (36-32) e a campeã europeia Noruega o Brasil (31-15). França, Noruega e Suécia repetem as 'meias' de Tóquio2020.

Perante 26.548 espetadores no Pierre Mauroy, em Lille, o que constitui nove recorde, a campeã olímpica França prosseguiu a defesa do título conquistado em Tóquio2020 com a passagem às meias-finais, com um triunfo por 26-23 frente à Alemanha.

Depois de cinco vitórias consecutivas na fase preliminar, a França era vista como grande favorita frente à Alemanha, que chegou aos quartos de final com apenas dois pontos, mas o encontro esteve longe de ser um passeio para as gaulesas.

Com a França a evidenciar falta de consistência no seu jogo, embora a compensar com a qualidade individual, e a Alemanha a tirar partido dos erros adversários, o 'bilhete' para as meias-finais esteve em aberto durante quase todo o jogo.

Com a sexta vitória em seis jogos, a França, que é a única seleção que conta por triunfos todos os jogos realizados em Paris2024, prossegue a defesa do seu título olímpico na meia-final com a Suécia, que eliminou a Hungria (36-32).

A Suécia, quarta em Tóquio2020 e no Mundial2023, esteve com um pé fora de Paris2024, mas conseguiu o triunfo frente à Hungria, por 36-32, após empurrar o jogo para o prolongamento, com o golo do empate a cinco segundos do final do tempo regulamentar.

A guarda-redes Johanna Bundsen fez um jogo fantástico, com 22 defesas, correspondendo a uma eficácia de 42%, sendo a heroína da Suécia durante toda a partida, mas principalmente no prolongamento, onde sofreu o primeiro golo aos sete minutos e 50 segundos.

A Dinamarca, tricampeã olímpica em Atlanta1996, Sydney2000 e Atenas2004, medalha de bronze no Mundial2023 e de prata no Euro2022, garantiu uma das vagas de acesso às meias-finais com um triunfo por 29-25 frente à seleção dos Países Baixos.

Apesar do seu palmarés olímpico, a Dinamarca vai disputar o acesso à final e às medalhas pela primeira vez desde Atenas2004, enquanto os Países Baixos voltam a cair nos 'quartos', tal como em Tóquio2020.

Ambas as seleções vinham de uma fase preliminar com resultados idênticos, com quatro vitórias e uma derrota, tendo os Países Baixos terminado em segundo o Grupo B e a Dinamarca em terceiro o Grupo A.

A Noruega é o adversário da Dinamarca no duelo escandinavo das meias-finais de Paris2024, após vencer o Brasil por 31-15, que era, à partida, o adversário mais acessível dos quartos de final.

A seleção norueguesa, que é a seleção com mais medalhas olímpicas -- duas de ouro, duas de prata e três de bronze -- apresenta ainda como principais argumentos o terceiro lugar em Tóquio2020, o segundo no Mundial2023 e o título europeu em 2022.