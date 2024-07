Madeirenses criadores do Ukulele homenageados no Havai

O Havai homenageou madeirenses criadores do Ukulele.

A cidade de Honolulu viveu um dia histórico, no último sábado, dia 27 de Julho, com a participação de dois músicos madeirenses da Associação Xarabanda num Festival Internacional do Ukelele no Havai.

Roberto Moniz e Roberto Moritz actuaram no evento, onde foi comemorado o 145.º aniversário da chegada dos três madeirenses ao Havai no barco 'Ravenscrag', em 1879.

