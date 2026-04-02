Mais de 9.400 utentes com sinais de AVC sinalizados pelo INEM em 2025

Mais de 9.400 utentes com sinais e sintomas de Acidente Vascular Cerebral (AVC) foram sinalizados pelo INEM em 2025, o valor mais elevado dos últimos quatro anos, revelou hoje o instituto.

Num comunicado divulgado a propósito do dia nacional do doente com AVC, que se assinalou esta semana, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) indica que no ano passado sinalizou 9.490 utentes com sinais e sintomas de AVC, o que corresponde a uma média de 790 casos por mês, ou seja, cerca de 26 casos por dia.

Em comparação com os últimos três anos, 2025 foi o ano em que foram registadas mais ativações associadas à Via Verde do AVC no pré-hospitalar, sendo que em 2022 foram contabilizados 6.876 casos, 8.796 em 2023 e 7.886 em 2024, acrescenta o instituto.

De acordo com o comunicado, a subida do número de casos não "corresponde necessariamente a um aumento da incidência de AVC", mas a um reforço da capacidade de identificação e sinalização dos casos suspeitos.

"Esta evolução deve ser enquadrada no reforço da capacidade de identificação e sinalização de casos suspeitos, resultante da formação contínua dos profissionais e da consolidação dos processos de triagem e registo clínico, traduzindo um sistema mais sensível na deteção precoce destas situações", explicou o INEM.

Segundo o instituto, dos 9.490 casos registados no ano passado, 4.860 representam mulheres e 4.630 homens, destacando-se o predomínio de ocorrências nas faixas etárias entre os 70 e os 89 anos, que representaram 56,7% do total de casos.

Os distritos com maior número de suspeitas foram o Porto, com 1.861 notificações, seguido de Lisboa, com 1.805 casos, Setúbal, com 732, e Braga, com 709 ocorrências.

Em relação ao tempo decorrido entre o início dos sintomas e a criação da ocorrência nos Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), verificou-se que, em 35% dos casos, este intervalo foi inferior a 60 minutos, sendo que foi possível registar a hora de início dos sintomas em 84% das situações.

Segundo o instituto, os dados mostram "a necessidade de reforçar junto da população a importância de contactar o 112 imediatamente após o aparecimento de sintomas suspeitos", como a falta de força num braço, boca ao lado ou dificuldade em falar.

O INEM alertou que as primeiras horas após o início dos sintomas de AVC são determinantes para o sucesso do tratamento, sendo esta "janela temporal essencial para a aplicação das terapêuticas mais eficazes".

O INEM avança ainda que este ano já foram sinalizadas 26 suspeitas de AVC por dia.

O AVC corresponde a um défice neurológico súbito, causado pela diminuição do fluxo sanguíneo ou hemorragia cerebral e continua a ser uma das principais causas de morte em Portugal, bem como uma das principais causas de incapacidade, indicou o INEM.

O número 112 é um contacto de emergência gratuito que funciona 24 horas por dia.