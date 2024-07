Câmara de Lobos celebra a juventude

Tem início esta segunda-feira, 29 de Julho, a Semana da Juventude de Câmara de Lobos, evento promovido pelo município local, em co-organização com o Conselho Municipal de Juventude. O projecto conta com um programa de actividades diverso direccionado aos jovens dos 15 aos 30 anos.

Hoje decorrem os Jogos Inter-freguesias nos Jardins do Ilhéu e na zona histórica e baía de Câmara de Lobos.

Outras iniciativas que marcam a agenda regional neste que é o ducentésimo décimo primeiro dia do ano, em que faltam 155 dias para o fim de 2024:

- 16 horas – O Conselho Municipal de Segurança da Câmara Municipal do Funchal reúne-se no Centro Integrado de Gestão Municipal Autónoma, em São Martinho;

- 17 horas - Integrada no ciclo de Conferências do Museu, o auditório do Museu de História Natural do Funchal acolhe uma palestra proferida pelo Capitão-Tenente Philip Boak, da Marinha Real Britânica, intitulada ‘Uma experiência na Antártida’;

- Das 17 às 20 horas – ‘Manifestação pacífica pela democracia da Venezuela’ na Praça do Município, na cidade do Funchal;

- 18 horas – A iniciativa Conversas sobre Rali no Plaza Madeira aborda o tema da ‘Rali na Estrada’ enquanto estará exposta no piso 2 do centro comercial a viatura de Rui Conceição, um Ford Escort RS Cosworth, que venceu o Rali Vinho da Madeira em 1994, 1995 e 1996.

Principais acontecimentos registados 29 de Julho, Dia Mundial do Tigre:

1803 - É criada a Academia Real da Marinha e Comércio.

1808 - Invasões Francesas. O Exército de Bonaparte, comandado por Loison, toma a cidade de Évora.

1854 - É instituído o sistema de padrão ouro, em Portugal.

1899 - O Governo português aprova a reforma da Contribuição Predial.

1958 - É criada a NASA, Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço dos Estados Unidos, a partir da NACA, Comissão Conselheira Nacional para a Aeronáutica.

1967 - O incêndio a bordo do porta-aviões norte-americano Forrestal, ao largo do Vietname do Norte, causa a morte a mais de 130 pessoas.

1968 - O Papa Paulo VI sublinha a oposição da Igreja Católica Romana aos métodos artificiais para o controlo de nascimentos.

1969 - Guerra Colonial. O Conselho de Segurança da ONU aprova a queixa da Zâmbia contra Portugal, pelos ataques aéreos a povoações na zona de fronteira.

1975 - A Organização dos Estados Americanos põe termo ao embargo a Cuba, imposto em 1964.

1976 - A Síria e a Organização de Libertação da Palestina assinam o acordo para o fim da guerra civil no Líbano.1981 -- Casamento de Carlos e Diana de Gales, na catedral de S. Paulo, Londres, Inglaterra.

1991 - Relatório da ONU denuncia a exploração do trabalho infantil no mundo, incluindo Portugal.

1993 - O escritor José Saramago recebe, em Londres, Inglaterra, o Prémio de Ficção Estrangeira do jornal "The Independent", pelo romance "O Ano da Morte de Ricardo Reis".

1994 - O antigo primeiro-ministro socialista italiano Bettino Craxi condenado a uma pena de oito anos e meio de prisão por corrupção e o ex-ministro da Justiça Claudio Martelli condenado a igual pena, (oito anos e meio) por envolvimento no processo de falência fraudulenta do Banco Ambrosiano, em 1982.

1996 - O Departamento de Estado dos Estados Unidos proíbe a venda de carros de transporte blindados à Indonésia, esta proibição junta-se agora à interdição de venda de armas ligeiras à Indonésia, em vigor devido à situação dos direitos humanos em Timor-Leste.

1998 - A Portugal Telecom adquire a Telesp Celular, por 580 milhões de contos, a maior operadora brasileira de telemóveis.

1999 - O primeiro-ministro inaugura o eixo ferroviário Norte-Sul sobre a Ponte 25 de Abril, em Lisboa. O comboio da Fertagus faz a ligação entre Lisboa e Setúbal, num total de 54 quilómetros de linha divididos por 14 estações.

2002 - Caças-bombardeiros norte-americanos e britânicos bombardeiam um centro de comunicações no sul do Iraque, em resposta a acções hostis da defesa anti-aérea iraquiana.

2004 - A Convenção Democrata norte-americana a decorrer em Boston, Massachusetts, confirma a candidatura do senador John Kerry às eleições Presidenciais de 02 de Novembro.

2005 - O Governo aprova uma proposta para aumento progressivo da idade de reforma dos funcionários públicos inscritos na Caixa Geral de Aposentações dos 60 para os 65 anos.

2008 - O Tribunal Constitucional declara inconstitucionais oito normas do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, aprovado por unanimidade no Parlamento em Junho. O pedido de fiscalização foi feito pelo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva.

2010 - A Igreja Universal do Reino de Deus inaugura, no Porto, a primeira catedral construída de raiz em Portugal.

2012 - O piloto português António Felix da Costa faz um pleno inédito na sexta etapa do circuito mundial de GP3, ao vencer a segunda corrida do Grande Prémio da Hungria, em Hungaroring. Felix da Costa, da Red Bull Junior Team, entra para a história da competição, ao tornar-se no primeiro piloto de sempre a vencer as duas corridas num fim de semana da GP3 Series.

2012 - Em Hong Kong, pelo menos 90.000 pessoas manifestam-se contra a proposta da China de introduzir no currículo de todas as escolas públicas uma disciplina de "educação moral e nacional", criticando as democracias multipartidárias e elogiando o Partido Comunista.

2013 - A proposta do Governo sobre o aumento do horário de trabalho no Estado de 35 para 40 horas semanais é aprovada em votação final no Parlamento.

2014 - O Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol decide que a Liga Portuguesa de Futebol Profissional terá de organizar novamente eleições, na sequência da anulação do ato que reelegeu Mário Figueiredo, a 11 de julho último.

2020 - A Comissão Europeia anuncia a assinatura de um contrato de 63 milhões de euros com a farmacêutica Gilead para assegurar tratamentos com Remdesivir na União Europeia (UE), após este medicamento antiviral ter sido autorizado para combater a covid-19.

2021 - Covid-19: O Governo anuncia um alívio de restrições de circulação em concelhos com mais casos e decide que os bares e discotecas vão permanecer encerrados até outubro. No plano de desconfinamento anunciado, o teletrabalho deixa de ser obrigatório, os eventos desportivos vão poder ter adeptos a partir de 01 de agosto, os espetáculos culturais vão poder ter uma lotação de 66% dos espaços e os bares podem abrir, mas sujeitos às regras aplicadas aos restaurantes.

2022 - O Supremo Tribunal de Justiça confirma a condenação a nove anos de prisão dos três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras envolvidos na morte do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk, em março de 2020.

2022 - Dezenas de soldados ucranianos que se tinham rendido durante a batalha de Mariupol morrem em ataque contra prisão de Olenivka, em Donetsk.

