Lobo Marinho realiza viagens extraordinárias a 14 de Agosto

A Porto Santo Line vai abrir novas viagens de ligação entre a Madeira e o Porto Santo, no dia 14 de Agosto, quarta-feira. Desta forma, o grupo pretende apresentar alternativas de horários aos passageiros e incentivar a procura pela ilha dourada.

O Lobo Marinha faz a ligação Funchal - Porto Santo às 8 horas (extra) e às 19 horas. A ligação Porto Santo - Funchal acontece às 12 horas (extra) e 22h30.

Para alteração dos bilhetes para outra data, poderão contactar (+351) 291 210 300, ou enviar email para [email protected], de 2ªf a domingo, das 9h às 12h30 e das 14h às 19h; Ou dirigir-se a um dos balcões na Avenida do Mar, Estrada Monumental e Cais do Funchal, ou ainda na Rua D. Estevão de Alencastre, no Porto Santo.