Orçamento Participativo do Funchal bate recordes de propostas apresentadas face à edição anterior

A Câmara Municipal do Funchal informa que a presente edição do Orçamento Participativo do Funchal (OPF) registou um aumento de cerca de 25% de propostas apresentadas, face aos números do processo participativo anterior OPF 2023-2024.

O Orçamento Participativo do Funchal (OPF) contou, na fase de apresentação de propostas, com grande adesão da comunidade e continuará a envolver os cidadãos nas fases subsequentes, até à implementação dos projetos vencedores.

Esta iniciativa foi lançada em maio de 2024 e abarcou, desde o seu início, um conjunto de ações de divulgação, entre as quais se destacam 11 reuniões com estabelecimentos de ensino público, 6 sessões de esclarecimentos, divulgação presencial e divulgação, via correio eletrónico, a cerca de 600 entidades, nomeadamente, juntas de freguesia, associações de cariz cultural, social e desportivo, casas do povo, clubes desportivos e estabelecimentos de ensino.

O período de apresentação de propostas ao Orçamento Participativo, seguiu-se à fase de divulgação e decorreu de 15 de maio a 31 de julho.

Durante 2 meses e meio foram apresentadas um total de 71 propostas para melhoria da cidade do Funchal, designadamente:

10 propostas à categoria juvenil (+ 500% - OPF 2023);

14 propostas à categoria escolar (+50%);

43 propostas à categoria concelhia (+ 17%);

4 propostas à categoria sénior (- 45%).

As propostas apresentadas na presente edição traduzem o crescente envolvimento da comunidade na tomada de decisão.

Terminada a fase de submissão de propostas, segue-se a fase de análise técnica pelos serviços competentes da CMF, que decorre entre 07 de agosto e 07 de outubro. Durante este período, a equipa composta por técnicos municipais propõe-se analisar e avaliar todas as propostas submetidas ao OPF, tendo em consideração a viabilidade técnica e financeira, bem como o seu impacto nas respetivas áreas de atuação.