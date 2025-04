Spotify vai aumentar preços das subscrições na Europa e América Latina no verão

A plataforma de música em 'streaming' sueca Spotify vai aumentar os preços das suas subscrições este verão em "dezenas de países em todo o mundo", na Europa e América Latina, disseram fontes da empresa ao Finacial Times (FT).

De acordo com o diário britânico, o grupo pretende aumentar os preços "em o equivalente a um euro nas subscrições individuais em países da Europa e América Latina", a partir de junho.

Em sentido inverso, o Spotify manterá os preços atuais nos Estados Unidos, o seu maior mercado, uma vez que aumentou as subscrições no país em julho de 2024.

Nas últimas semanas, a tecnológica já começou a aumentar as taxas em alguns locais, como Países Baixos e o Luxemburgo, mas, segundo o jornal britânico, esta iniciativa "será consideravelmente intensificada" durante o verão.

Fontes citadas pelo FT indicam ainda que o Spotify e outras plataformas de 'streaming' estão a considerar cobrar uma taxa adicional - cerca de 6 dólares por mês (5,27 euros) a mais do que a tarifa padrão - para oferecer um serviço "super premium" que permite aos utilizadores o acesso antecipado a novos lançamentos musicais e bilhetes para concertos.

As ações do Spotify duplicaram de valor no ano passado, e a empresa, que vai divulgar os seus resultados anuais esta terça-feira, obteve lucros e um aumento do número de subscritores.

Em Portugal, a conta 'premium' custa atualmente 7,99 euros por mês, com o valor a descer para 4,49 para estudantes.