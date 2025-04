UE pediu à China que evite inundar mercado com produtos que não podem ir para EUA

O comissário europeu da Economia disse na sexta-feira que pediu à China para que "não inunde" outros mercados com os produtos que não pode colocar nos Estados Unidos, na sequência da guerra das tarifas iniciada por Donald Trump.

O comissário Valdis Dombrovskis falava numa conferência de imprensa em Washington, onde está numa visita oficial por ocasião das reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI), um encontro que está a aproveitar para se reunir com autoridades dos Estados Unidos e da China para abordar a guerra comercial.

"A minha mensagem aos homólogos chineses é que é importante que a China mostre uma certa moderação e não comece a inundar outros mercados com estes produtos, o que poderá criar possíveis contramedidas e desencadear um efeito dominó", disse.

Para a UE, acrescentou, "é importante preservar as regras assentes no sistema de comércio multilateral porque, no final do dia, é o que funciona melhor para todos".

"Do lado da China, mostraram-nos compreensão da nossa preocupação", salientou.

Quanto às negociações com os Estados Unidos, o político letão disse que o objetivo da UE é chegar a um acordo antes que vença o prazo de 90 dias imposto por Trump para evitar a imposição das tarifas para o mercado comunitário.