Apresentado o Torneio Autonomia

Foi apresentado hoje a 24.ª edição do Torneio Autonomia em futebol, competição, organizada pela Associação de Futebol da Madeira, que vai decorrer entre 3 e 4 de Agosto e que conta com a participação de Marítimo, Nacional, FC Porto B e Marítimo La Guaira. A cerimónia de apresentação decorreu na Quinta Magnólia, no Funchal, e contou com a presença dos presidentes do Nacional (Rui Alves), Marítimo (Carlos André Gomes), Marítimo La Guaira (Roberto Gomes), AF Madeira (Rui Marote) e do secretário regional da Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho.

A primeira jornada está marcada para o próximo sábado. Às 15h00, no Estádio da Madeira, o Nacional defronta o FC Porto B. Às 21h00, no Estádio do Marítimo, o Marítimo joga com o Marítimo la Guaira.

Para domingo, o jogo do 3.º e 4.º lugar está marcado para as 14h30 no Estádio da Madeira. A final do torneio vai decorrer no Estádio do Marítimo, às 18h30. Os bilhetes custam o valor único de 2 euros.