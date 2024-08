A iniciativa 'As Conversas de Abril' está de regresso à Galeria Anjos Teixeira, localizada na Rua João de Deus, no Funchal. Desta feita acontece pelas 19 horas de amanhã, dia 8 de Agosto, com a intervenção do Coronel Andrade e Silva, um dos Capitães de Abril.

O tema desta edição é 'O 25 de Abril de 40 Capitães de Abril' e dá sequência a diversas abordagens sectoriais acerca dos 50 anos da revolução portuguesa de 25 de Abril de 1974.